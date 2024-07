Regards sur l'éducation 2014

Source d’informations précises et pertinentes, Regards sur l’éducation : Les indicateurs de l’OCDE fait figure de publication de référence sur l’état de l’éducation dans le monde. Elle fournit des données sur la structure, le financement et les performances des systèmes d’éducation dans les 34 pays membres de l’OCDE, ainsi que dans un certain nombre de pays partenaires.

Avec plus de 150 graphiques, 300 tableaux et 100 000 chiffres, Regards sur l’éducation présente des données clés sur : les résultats des établissements d’enseignement ; l’impact de l’apprentissage dans les différents pays ; les ressources financières et humaines investies dans l’éducation ; l’accès, la participation et la progression au sein des systèmes d’éducation ; et l’environnement d’apprentissage et l’organisation scolaire.