Regards sur l'éducation 2007

L’édition annuelle de Regards sur l’éducation examine qui participe aux activités éducatives, quelles dépenses leur sont affectées, comment les systèmes éducatifs fonctionnent et quels sont les résultats obtenus. Ces derniers portent sur des aspects très variés, allant de la comparaison des performances des élèves dans des disciplines fondamentales jusqu’à l’analyse de l’impact de la formation sur les revenus et sur les possibilités d’emploi à l’âge adulte. Les nouveaux éléments de cette édition 2007 comprennent un examen de l’impact de l’origine socio-économique des étudiants sur l’accès à l’enseignement supérieur ; davantage de données sur la participation à l’éducation, en particulier sur les programmes de formation professionnelle ; les taux de diplômés du deuxième cycle ; des données sur les taux d’inscription ; et des données sur l’évaluation de l’efficacité des dépenses publics. Cette édition inclut un lien dynamique StatLinks qui dirige le lecteur, pour chaque tableau, vers une page web où les données correspondantes sont disponibles en format Excel®.