Regards sur l'éducation 2000

Regards sur l’éducation -- Les indicateurs de l’OCDE 2000 propose une batterie d’indicateurs complètement mis à jour. Ces indicateurs sont unanimement recommandés par les spécialistes pour apprécier l’état actuel de l’éducation à l’échelle internationale. Ils apportent des informations sur les ressources humaines et financières investies dans l’éducation, le fonctionnement et l’évolution des systèmes d’enseignement et d’apprentissage, ainsi que sur le rendement de l’investissement éducatif. L’organisation thématique de cet ouvrage et les informations complémentaires qui accompagnent tableaux et graphiques en font un outil précieux pour tous ceux qui s’intéressent à l’analyse comparative des systèmes éducatifs.



Cette édition franchit une étape supplémentaire vers la présentation de données comparables à l’échelle internationale sur la formation tout au long de la vie et ses implications économiques et sociales. Elle apporte également un nouvel éclairage sur le financement de l’éducation, et en particulier sur les subventions et transferts publics en faveur de l’éducation ainsi que sur leurs bénéficiaires. En outre, de nouveaux indicateurs ont été introduits pour rendre compte de la mobilité internationale des étudiants, de la participation des salariés à des activités de perfectionnement et de la situation des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers.



Les pays de l’OCDE sont désormais plus nombreux à communiquer des données concernant la plupart des indicateurs. De plus, grâce au programme sur les Indicateurs de l’éducation dans le monde, un large éventail de pays non membres ont contribué à cette édition de Regards sur l’éducation, étendant ainsi le champ couvert par certains indicateurs à près des deux tiers de la population mondiale.