Qui veut devenir enseignant ?

Dans les pays de l’OCDE, 5 % des élèves espèrent devenir enseignants : 3 % des garçons et 6 % des filles. Le profil académique des élèves espérant devenir enseignants varie, mais dans nombre des pays de l’OCDE, ces élèves ont un niveau de compétences en mathématiques et en compréhension de l’écrit inférieur à celui d’autres élèves ambitieux qui espèrent devenir cadres, mais dans un autre domaine. L’enquête PISA montre qu’en moyenne, le pourcentage d’élèves espérant devenir enseignants est plus important dans les pays où le niveau de salaire des enseignants est plus élevé.