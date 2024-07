Qui sont les meilleurs lecteurs en ligne ?

Singapour arrive en tête du classement à l’évaluation PISA de la compréhension de l’écrit électronique, suivi de la Corée, de Hong-Kong (Chine), du Japon, du Canada et de Shanghai (Chine). Les élèves d’Australie, du Canada, de Corée, des États-Unis, d’Irlande et de Singapour présentent le niveau le plus avancé de compétences en navigation web. Plus souvent que les élèves d’autres pays, ils sélectionnent soigneusement les liens à suivre avant de les ouvrir et suivent les liens pertinents aussi longtemps que la résolution du problème le nécessite. Il existe une forte corrélation entre la performance des pays en compréhension de l’écrit électronique et la qualité de la navigation des élèves sur texte électronique.