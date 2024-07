Qui sont les élèves peu performants ?

Aucun pays ou économie ayant participé à l’enquête PISA 2012 ne peut affirmer que tous ses élèves de 15 ans ont acquis un bagage de compétences minimum en mathématiques, en comprehension de l’écrit et en sciences. Quelque 28 % des élèves se situent en deçà du niveau seuil de competences dans au moins l’une de ces matières, en moyenne, dans les pays de l’OCDE. L’obtention de mauvais résultats scolaires à l’âge de 15 ans ne résulte pas de l’action d’un facteur de risque isolé, mais plutôt de la combinaison et de l’accumulation de différents obstacles et désavantages entravant le parcours des élèves tout au long de leur vie. Les élèves fréquentant des établissements où le soutien et le moral des enseignants, ainsi que leurs attentes à leur égard, sont d’un niveau plus élevé, sont moins susceptibles d’être peu performants en mathématiques, même après contrôle du niveau socio-économique des élèves et des établissements.