Quels avantages offre aujourd'hui un diplôme du deuxième cycle du secondaire ?

En 2013, la grande majorité des adultes de la plupart des pays de l’OCDE étaient au moins diplômés du deuxième cycle du secondaire, faisant de la réussite de ce niveau d’enseignement le seuil minimal à atteindre pour réussir son entrée sur le marché du travail et se maintenir dans l’emploi ou poursuivre ses études. Les jeunes quittant le système scolaire avant la fin du deuxième cycle du secondaire rencontrent non seulement des difficultés sur le marché du travail, mais présentent également un niveau particulièrement faible de compétences cognitives par rapport aux diplômés du deuxième cycle du secondaire. Chez les 15-29 ans, les premiers sont ainsi deux fois plus susceptibles que les seconds d’obtenir de faibles scores en numérative. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, le taux de chômage des 15-29 ans ne faisant plus d’études est inférieur de 13 points de pourcentage chez les diplômés du deuxième cycle du secondaire par rapport à celui observé chez les jeunes n’ayant pas atteint ce niveau de formation. L’obtention d’un diplôme de l’enseignement tertiaire réduit encore ce taux de 5 points de pourcentage.