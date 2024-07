Caractéristiques de la filière professionnelle du deuxième cycle de l’enseignement secondaire

La filière professionnelle peut jouer un rôle essentiel dans la préparation des jeunes au monde du travail et dans la réponse aux besoins du marché de l’emploi. Souvent négligée par le passé, de plus en plus de pays s’accordent aujourd’hui à reconnaître qu’une filière professionnelle de qualité peut contribuer de façon déterminante à leur compétitivité économique. Dans un avenir marqué par l’incertitude, où les emplois seront voués soit à disparaître, soit à évoluer, la filière professionnelle et l’apprentissage en milieu professionnel peuvent relever ce défi et offrir une chance unique de favoriser le développement des compétences recherchées par les employeurs.