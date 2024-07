Quelles politiques pour attirer les investissements directs étrangers ?

La concurrence à laquelle se livrent les gouvernements pour attirer les IDE est un sujet de recherche qui a reçu peu d’attention jusqu'à présent. Pourtant, nombreux sont ceux qui estiment que ce phénomène a des effets néfastes, en ce qu’il conduit les pouvoirs publics à faire passer au second plan les normes de protection de l'environnement ou les droits des travailleurs. Cet ouvrage s’attache aux faits et évalue l'impact de la concurrence entre gouvernements pour attirer les IDE. Cette analyse n’apporte pas directement la preuve qu’on assiste à un recul généralisé des normes de travail et d'environnement. Toutefois, le recours massif aux incitations à l'investissement, dans les pays de l'OCDE comme dans les pays en développement, ne joue pas en faveur de la transparence et de la responsabilité des autorités à l'égard du public, ce qui est hautement préjudiciable à l'élaboration des politiques économiques et à l'édification d'institutions démocratiques dans les pays en développement. L'auteur propose d’opter pour une approche basée sur des règles nationales et internationales, plutôt que de chercher à attirer les IDE par des mesures fondées sur des incitations.