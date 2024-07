Quelles disparités entre les sexes et quels débouchés professionnels dans les différents domaines d’études ?

À l’instar du marché du travail, certains domaines d’études présentent de forts déséquilibres entre les sexes. La plupart des diplômés à l’issue d’une formation dans le domaine de l’éducation sont des femmes, tandis que c’est l’inverse qui s’observe dans les domaines de l’ingénierie, des industries de transformation et de la construction. Dans tous les domaines d’études dont les données sont disponibles, les hommes ont un taux d’emploi supérieur à celui des femmes, avec un écart plus marqué dans ceux à prédominance masculine tels que les STIM. Il est nécessaire de mieux comprendre les préférences des garçons et des filles pour les différents domaines d’études, car leurs compétences ne permettent pas d’expliquer à elles seules leurs choix: malgré l’obtention de scores similaires à ceux des garçons à l’évaluation PISA de sciences, les filles restent en retrait dans les domaines scientifiques.