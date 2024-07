Quelle est la réponse des systèmes d'éducation face à l'effectif croissant d'élèves issus de l'immigration ?

Qu’il s’agisse de fuir des conflits, de concrétiser des espoirs d’une vie meilleure ou encore de profiter de possibilités sociales et économiques plus nombreuses, les hommes ont toujours traversé les frontières depuis que celles-ci existent. Au cours des prochaines décennies, la modernisation des moyens de transport et de communication, la mondialisation des marchés de l’emploi et le vieillissement des populations des pays de l’OCDE constitueront autant de facteurs déclencheurs de migrations. Le maintien de la cohésion sociale face à ces movements migratoires passera par l’intégration des immigrés et de leurs familles dans le pays d’adoption. À cet égard, l’éducation constitue un puissant moteur d’assimilation...