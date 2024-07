La communauté internationale n’est guère en mesure aujourd’hui d’éviter un génocide tel que celui qui s’est produit au Rwanda en 1994 en dépit de l’évolution notable des systèmes d’alerte précoce observée depuis quelques années. L'ouvrage Prévenir la violence, la guerre et l’effondrement des États s’appuie sur une étude des publications existantes consacrées aux systèmes d’alerte précoce et de réponse rapide ainsi que sur des éléments fournis par les organismes consultés. Il vise à évaluer l’intérêt et le rôle des systèmes d’alerte précoce pour la prévention des conflits violents et à recenser les systèmes les plus efficaces en la matière.