Possibilités et limites des transports combinés

Une des priorités de la politique européenne des transports est de développer le transport combiné, un mode de transport perçu comme étant à la fois une solution au problème de surcharge du réseau et un moyen de protéger l’environnement. Cependant, le transport combiné ne se développe pas aussi rapidement qu'escompté et des obstacles surviennent en termes de productivité des terminaux multimodaux, parcours terminaux, saturation des infrastructures ferroviaires standardisation des équipements et coût des installations de transbordement.

La quatre-vingt-onzième Table ronde aborde ces questions et souligne les aspects positifs de la croissance du transport combiné. Cette analyse est fondée sur des données factuelles et de manière plus générale, elle étudie comment le transport combiné peut contribuer au développement économique durable.