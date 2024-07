Politiques spatiales et transports

Cette Table ronde de la CEMT comporte quatre documents montrant comment l’efficacité de la politique des transports a pâti du hiatus entre les politiques des transports et l’aménagement du territoire. Ces documents examinent les moyens de pallier le manque de coordination entre les politiques des transports et les politiques spatiales, et avancent des idées sur les possibilités offertes par les incitations fiscales pour éviter la défaillance de la coordination entre juridictions.