Politiques régionales, réseaux de transport et communications

Les réseaux de transport du futur -- que l'on projette dès à présent -- seront à grande vitesse et il n'est de région qui ne souhaite être reliée. Pourtant, l'ampleur des investissements requis et les contraintes d'exploitation ne permettent précisément pas une desserte homogène des territoires. Les politiques régionales, qu'elles soient d'accompagnement ou de substitution, doivent être adaptées en conséquence. Qu'en est-il, si l'on prolonge cette problématique aux régions d'Europe centrale et orientale, où les besoins d'investissements sont considérables ? La Table Ronde 94 a abordé ces questions, tant sous un angle pratique qu'analytique, par le rassemblement d'informations et par la confrontation d'avis d'experts et de responsables des politiques régionales.