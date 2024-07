Politiques de biotechnologie pour l'agriculture des pays en développement

• La biotechnologie offre des possibilités d'agriculture plus écologique, mais il reste à créer les conditions qui permettront aux pays en développement d'en tirer parti. • L'intervention du gouvernement doit garantir l'adéquation de la biotechnologie aux priorités fixées pour l'agriculture. • Des décisions urgentes sont à prendre dans deux domaines particuliers de la biotechnologie : la biosécurité et les droits de propriété intellectuelle. • Les réductions budgétaires exigent la mise en place de stratégies novatrices et d'un partenariat des secteurs public et privé. • La faculté d'adaptation et l'engagement à long terme sont essentiels à la réussite des programmes de biotechnologie financés par des donneurs.