Performance et climat des établissements

Les élèves des établissements les plus performants obtiennent, en moyenne, des scores nettement supérieurs aux évaluations PISA à ceux de leurs pairs des établissements les moins performants. Certains aspects du climat de l’établissement, tels que le climat de discipline dans les cours de sciences, varient aussi sensiblement entre les établissements. Ces variations inter-établissements de la performance et du climat de discipline sont fortement liées aux différences de statut socio-économique de l’effectif d’élèves des établissements. En outre, les établissements où les enseignants sont plus expérimentés tendent à obtenir de meilleurs résultats aux évaluations PISA et présentent, en classe, un climat plus propice à l’apprentissage.