Niveau de formation et investissement dans l’éducation dans les pays ibéro-américains

Dans tous les pays ibéro-américains couverts par Regards sur l’éducation, les adultes sont moins susceptibles d’être diplômés du deuxième cycle du secondaire que la moyenne de l’OCDE, même si l’écart est moindre chez les plus jeunes. Dans les pays de l’OCDE, le pourcentage de diplômés de l’enseignement tertiaire est sensiblement plus élevé chez les 25-34 ans que chez les 55-64 ans. Ce constat vaut aussi pour les pays ibéro-américains, mais la hausse n’est supérieure à la moyenne de l’OCDE qu’en Espagne et au Portugal, tandis que les autres pays de ce groupe restent en retrait. Les gouvernements ibéro-américains font face à une demande croissante dans le domaine de l’éducation. Au Chili, en Colombie, au Costa Rica et au Portugal, la part des dépenses privées au titre des établissements d’enseignement tertiaire est supérieure à la moyenne de l’OCDE, en pourcentage du PIB.