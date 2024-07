Niveau de formation et débouchés professionnels

Le niveau de formation ne varie pas seulement entre les pays, mais aussi au sein de ces derniers. Dans nombre de pays, les diplômés de l’enseignement tertiaire – soit en général les individus les plus qualifiés – sont plus fortement représentés dans la région de la capitale. Dans de nombreux pays, les taux d’emploi régionaux varient davantage parmi les adultes non diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire que parmi les diplômés de ce niveau ou d’un niveau supérieur d’enseignement. Dans de nombreux pays, le pourcentage de jeunes sans emploi ne suivant ni études ni formation est deux fois plus élevé dans certaines régions que dans d’autres.