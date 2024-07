Mondialisation financière

Le Forum international sur les Perspectives latino-américaines a été créé par la Banque interaméricaine de développement et le Centre de Développement de l’OCDE comme un lieu de débat annuel sur des questions stratégiques intéressant l’Amérique latine et la zone OCDE.

Cet ouvrage rassemble les actes de la dixième édition du Forum qui s’est tenue à Paris en novembre 1999. Il en ressort que le système financier international doit être réformé dans le cadre d'un partenariat d'envergure internationale entre les secteurs public et privé, afin d'encourager la stabilité et la croissance. Le Forum s'est interrogé sur la capacité des réformes actuelles des marchés financiers mondiaux à identifier et à corriger les distorsions majeures qui affectent les flux de capitaux entre les pays développés et les pays en voie de développement, évaluant notamment la question du risque moral par rapport au risque souverain. Une attention toute particulière a été accordée aux moyens d'associer le secteur privé à la prévention et la résolution des crises, en particulier dans le cadre du Club de Paris ; aux récentes propositions de révision des Accords de Bâle relatifs aux normes de fonds propres des banques ; et au régime de taux de change adéquat pour l’Amérique latine.