Libéralisation des échanges et performances économiques

Le présent document s'inscrit, comme les quatre autres études de cas, dans le cadre d'un vaste programme de recherches sur les échanges et l'ajustement structurel dans les économies non membres, qui a été entrepris à la suite de l'étude Trade and Structural Adjustment : Embracing Globalisation (OCDE, 2005) sur les politiques d'ajustement structurel dans le domaine des échanges. Il étudie les expériences de libéralisation des échanges et d'ajustement structurel en Asie de l'Est et en Amérique latine, ainsi que leurs résultats en termes de performances économiques et commerciales. Le rapport comprend cinq grandes sections ; après une introduction, la section A examine tout d'abord les résultats obtenus en matière de croissance et le rôle des échanges et de l'IDE. La section B traite de l'évolution des politiques relatives aux échanges dans les deux régions, tandis que la section C passe en revue quelques indicateurs des échanges et de l'investissement direct étranger. La section D compare l'ajustement structurel dans les deux régions. Enfin, la section E expose les conclusions de l'étude.