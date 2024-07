Les TIC, le commerce électronique et les PME

Les moyens de connexion (PC et Internet) aux technologies de l’information et des communications (TIC) sont très largement répandus dans les entreprises de toutes tailles. Comme c’est le cas pour toutes les technologies, les petites entreprises adoptent les nouvelles TIC moins rapidement que les grandes. Les considérations commerciales et les résultats attendus sont les principaux facteurs qui déterminent l’adoption et l’utilisation profitable des TIC par les petites entreprises. Les principales raisons pour ne pas franchir le pas sont l’absence de possibilités d’exploitation et le peu de motivation à changer de mode de fonctionnement lorsque les avantages escomptés ne sont pas évidents.