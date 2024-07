Les résultats du PISA 2015 à la loupe

Le Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) est devenu la référence mondiale dans le domaine de l’évaluation de la qualité, de l’équité et de l’efficience des systèmes d’éducation. Cette édition spéciale de la série PISA à la loupe présente les résultats des deux premiers volumes du rapport initial de l’enquête PISA 2015 : L’excellence et l’équité dans l’éducation; et Politiques et pratiques pour des établissements performants.