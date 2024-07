Les migrations internationales

À travers le monde, environ 190 millions de personnes vivent dans un autre pays que celui où elles sont nées. Ces migrants sont une source d’énergie, d’esprit d’entreprise et d’idées nouvelles pour nos sociétés. Il y a cependant des inconvénients : certains jeunes migrants sont en échec scolaire, certains adultes ne trouvent pas de travail et il existe bien sûr des flux migratoires non régulés. De tels défis peuvent faire des migrations un enjeu politique incontournable et une question très controversée.

Cet ouvrage s’appuie sur l’expertise incomparable de l’OCDE pour dépasser les débats rhétoriques et examiner les réalités des migrations internationales d’aujourd’hui. D’où les migrants viennent-ils et où vont-ils ? Comment les gouvernements gèrent-ils les migrations ? Comment les migrants s’en sortent-ils à l’école et sur le marché du travail ? Et les migrations sont-elles un atout – ou un frein – pour les pays en développement ?