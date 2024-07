Cette table ronde de la CEMT se compose de quatre articles : « Le marché européen du transport aérien et la multimodalité », « Le rôle des aéroports dans la chaîne de transport », « Systèmes aéroportuaires et connectivité », et « Les aéroports : des plaques tournantes multimodales – l’exemple de Heathrow, Londres ». Ces articles examinent comment les infrastructures de transport terrestre nécessaires pour que les aéroports offrent une connectivité multimodale efficace sont tributaires de la structure du marché du transport aérien et de son impact sur le réseau aéroportuaire.