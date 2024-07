Le secteur à but non lucratif dans une économie en mutation

Qu’il s’agisse de la pression économique grandissante, de la réforme de l’État-providence, de l’essor de la société civile ou de la démocratie participative, les récentes tendances socio-économiques ont souligné l’importance croissante du secteur à but non lucratif dans les pays de l’OCDE. Ce secteur a été confronté à un nombre important de nouveaux défis. Parmi eux figure la volonté d’introduire des critères de management rigoureux tout en conservant d’une part la dimension sociale propre au secteur et en stimulant, d’autre part, l’innovation sociale. Ce rapport offre un bilan détaillé des nouveaux développements les plus importants dans les pays de l’Union européenne, aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Australie. Il propose également une étude minutieuse des outils et méthodes utilisés pour financer et évaluer ce secteur d’activités sociales et économiques. Cet ouvrage est destiné aux décideurs et chercheurs dans le secteur des entreprises.