Le nouveau régionalisme en Afrique subsaharienne

• En renforçant la confiance, l’intégration régionale en Afrique subsaharienne devient un instrument de promotion de l’investissement privé. Atteindre ces objectifs politiques exige des priorités claires et faciles à suivre. • Une harmonisation régionale des politiques, des projets d’infrastructures conjoints permettront d’ouvrir plus largement l’accès aux marchés mondiaux, ’accroître les flux de capitaux et de stimuler les échanges entre pays africains. Dans tous ces domaines, des réformes politiques intérieures sont nécessaires pour attirer les investissements régionaux. • Les acteurs politiques les plus menacés par l’intégration régionale risquent de s’y opposer. La communauté internationale doit soutenir les efforts de réforme des dirigeants africains et les aider à vaincre les résistances et le scepticisme. • La suppression des obstacles commerciaux restants — agriculture et obstacles non tarifaires compris — est de loin le geste le plus important que les pays de l’OCDE peuvent faire pour soutenir le redressement du continent africain.