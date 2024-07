Le commerce international influence directement le prix et la disponibilité de tout ce que nous achetons ou presque. Son rôle est également notable dans beaucoup d’autres domaines, notamment l’emploi, l’environnement et la lutte contre la pauvreté. Les essentiels de l'OCDE : Le commerce international soutient que la prospérité a rarement, voire jamais, été atteinte ou maintenue sans le concours du commerce. Néanmoins, à lui seul, il ne constitue pas une condition suffisante, et des politiques orientées vers l’emploi, l’éducation, la santé et bien d’autres domaines encore sont nécessaires pour favoriser le bien-être et s’attaquer aux défis d’une économie mondialisée.