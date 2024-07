La réforme des fonds de pension

• Les réformes des régimes de retraite en Amérique latine ont eu des effets bénéfiques, cependant surestimés. • Tous les pays, Membres ou non Membres de l'OCDE, peuvent tirer profit des approches et des premiers résultats des réformes de « deuxième génération ». • Une capitalisation partielle est réalisable. Elle peut être financée de diverses manières et permettre de mieux diversifier les risques. • Des coûts administratifs élevés et l'uniformité des placements rendent les nouveaux systèmes improductifs. Une réglementation appropriée des régimes de retraite limiterait ces effets négatifs.