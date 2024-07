La discipline en classe s'est-elle détériorée ?

Les classes et les établissements d’enseignement qui déplorent davantage de problèmes de discipline sont moins propices à l’apprentissage, puisque les enseignants doivent passer plus de temps à faire régner le calme avant de pouvoir commencer la classe. Les interruptions de cours perturbent la concentration des élèves et leur engagement en classe. Les résultats du P ISA 2009 montrent que le climat de discipline est fortement corrélé à la performance des élèves ; ceux qui déclarent que leurs cours dans la langue d’instruction sont souvent interrompus obtiennent de moins bons résultats que ceux qui ne signalent que peu d’interruptions des cours, voire aucune...