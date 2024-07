La direction d'établissement : un atout pour le développement des communautés d'apprentissage professionnel

L’encadrement pédagogique est l’ensemble de pratiques adoptées par les chefs d’établissement pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage. Il constitue une bonne variable prédictive de la collaboration entre les enseignants et de leur engagement dans un dialogue réflexif concernant leurs pratiques. Dans la plupart des pays et économies, la majorité des chefs d’établissement jouent un rôle d’encadrement pédagogique, meme si un tiers n’adopte que rarement ce type d’initiatives. Le partage des responsabilités correspond à la capacité des établissements d’enseignement à impliquer différentes parties prenantes dans leur processus décisionnel. Ce mode de direction des établissements semble faciliter l’instauration d’une vision stratégique commune au sein des établissements. La quasi-totalité des établissements impliquent leur personnel dans leur processus décisionnel, mais des différences s’observent toutefois concernant les possibilités offertes aux élèves et à leurs parents/tuteurs de prendre part à ce processus. Les chefs d’établissement ayant acquis des compétences d’encadrement pédagogique dans le cadre d’une formation ou d’un cours dédié prennent davantage d’initiatives d’encadrement pédagogique dans leur établissement que ceux qui n’ont pas suivi ce type de formation.