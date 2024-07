La cohérence des politiques au service du développement fait le point des toutes dernières réflexions sur les approches institutionnelles visant à aider les pouvoirs publics à rendre plus cohérentes leurs politiques au service du développement. Ce rapport fait la synthèse des enseignements tirés des examens de l’aide des pays de l’OCDE, d’études de cas spécifiques et d’ateliers récents ayant réuni de hauts responsables gouvernementaux. Il propose des moyens concrets de susciter la volonté politique, de renforcer la capacité d’analyse, d’améliorer les mécanismes de coordination et de prendre des mesures dans des domaines prioritaires particuliers. Il offre un cadre d’analyse permettant d’évaluer et de constater, par comparaison, si les pays parviennent bien à coordonner les politiques de l’ensemble de leur gouvernement pour respecter les objectifs de développement convenus. Parvenir à la cohérence des politiques est l’un des défis politiques et économiques les plus cruciaux du développement. A cet égard, cet ouvrage met en exergue des exemples de bonnes pratiques institutionnelles adoptées par des pays de l’OCDE pour s’attaquer à ce problème.