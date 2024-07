L'école peut-elle aider à l'intégration des immigrés ?

Une plus forte proportion d’élèves immigrés dans les établissements d’enseignement n’est associée à une moindre performance des élèves que dans certains pays – et le cas échéant, cette corrélation s’explique principalement par la concentration d’élèves défavorisés dans ces établissements. Les élèves immigrés originaires du même pays et issus d’un milieu socio-économique similaire obtiennent souvent des résultats différents selon le pays d’accueil où ils sont scolarisés. Il existe une forte corrélation entre la performance des élèves immigrés à l’école et leurs résultats en termes d’éducation et de participation au marché du travail une fois jeunes adultes.