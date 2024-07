L'écart de performance entre les élèves issus de l'immigration et les élèves autochtones peut-il se combler ?

Le pourcentage d’élèves issus de l’immigration a augmenté entre 2003 et 2012, dans les pays d’accueil traditionnels comme dans les nouveaux. L’écart de performance en mathématiques entre les élèves issus de l’immigration et les élèves autochtones a diminué, en moyenne, entre 2003 et 2012. Les différences de niveau socio-économique expliquent moins de la moitié de l’écart de performance en mathématiques entre les élèves issus de l’immigration et les élèves autochtones.