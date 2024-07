Intégration régionale, IDE et compétitivité en Afrique australe

L’Afrique australe est dotée de vastes ressources naturelles et d’une main-d’œuvre relativement qualifiée. Elle devrait donc attirer énormément d’investissements directs étrangers (IDE). Mais ce n’est pas le cas. En fait, même l’investissement intérieur est faible, malgré un investissement intrarégional substantiel, en provenance surtout de l’Afrique du Sud et de l’Ile Maurice. Cet ouvrage analyse les flux d’investissements dans la région et le rôle de l’IDE dans les principaux secteurs. Il conclut que l’Afrique australe ne s’est pas encore débarrassée d’une réputation d’instabilité et de haut risque. Une série de recommandations sont formulées pour l'aider à y parvenir.