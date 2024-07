Infrastructures en eau et secteur privé

De nombreux pays ont sollicité le concours du secteur privé pour moderniser et développer leurs infrastructures en eau et en assainissement et améliorer l’efficacité des réseaux de distribution. Cet ouvrage constitue un catalogue cohérent d’orientations à l’intention des pouvoirs publics. Il couvre, notamment, la répartition des rôles, des risques et des responsabilités entre partenaires, les conditions d’un cadre institutionnel bénéfique et les arrangements contractuels susceptibles de permettre une coopération optimale avec le secteur privé et une meilleure utilisation des capacités de chacun.