Les périls du tarissement

Les eaux souterraines ont généré de larges bénéfices pour l’agriculture irriguée dans les zones semi-arides des pays de l’OCDE, mais l’utilisation intensive de ces eaux au-delà de leur taux de recharge dans certaines régions a conduit à l’abaissement du niveau des nappes phréatiques et engendré des externalités environnementales négatives. Ce rapport présente une caractérisation de la diversité des systèmes hydrogéologiques, analyse les politiques des pays de l’OCDE et propose une panoplie de recommandations permettant aux eaux souterraines de contribuer de manière durable à la production agricole et de contribuer à son adaptation au changement climatique.