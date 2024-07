La gouvernance de l’eau dans les villes africaines

La pandémie du COVID 19 a mis en exergue les défis pressants liés à l’eau et à l’assainissement dans les villes africaines, soulignant et creusant les inégalités pour les 56 % de la population urbaine vivant dans des zones d’habitats informels et comptant sur des toilettes partagées et des points d’eau publics pour le lavage des mains. Avant la pandémie, les pays et les villes du continent africain étaient déjà confrontés à d’importants problèmes liés à l’eau, avec 418 millions de personnes n’ayant pas d’accès à l’approvisionnement en eau en Afrique subsaharienne, et 717 millions à l’assainissement, en plus des inondations, sécheresses et problèmes de pollution concomitants. Les mégatendances liées au changement climatique, à l’urbanisation et aux changements démographiques exacerberont davantage les pressions sur les ressources en eau et nécessitent une action urgente pour que les villes africaines se préparent à l’avenir. En s’appuyant sur une enquête menée dans 36 villes de toutes tailles en Afrique, ce rapport fournit une analyse régionale, notamment en matière d’allocation des rôles et des responsabilités dans la gestion de l’eau, d’efficacité des cadres institutionnels, politiques et réglementaires, ainsi que des principaux déficits de gouvernance à combler afin de renforcer la capacité des villes à assurer la sécurité hydrique sur le continent africain.