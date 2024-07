Ce rapport étudie les principaux liens entre changement climatique, eau et agriculture afin d'identifier et d'examiner les stratégies d'adaptation pour une meilleure utilisation et une meilleure conservation des ressources en eau. Il a pour objectif de fournir des conseils aux décideurs sur le choix d’une combinaison appropriée de politiques et d'approches par le marché permettant de prendre en compte l'interaction entre l'agriculture et les systèmes hydrologiques dans le contexte du changement climatique.