L'eau et l'adaptation au changement climatique

L’eau est le principal vecteur par lequel les effets du changement climatique se feront sentir, et la clé de la réussite des stratégies d’adaptation. Ce rapport propose des orientations aux responsables de l’action gouvernementale pour les aider à élaborer des mesures davantage en phase avec les priorités, répondant mieux aux besoins du moment, plus efficientes et plus équitables. Il décrit une approche de l’adaptation au changement climatique fondée sur les risques et promouvant la sécurité de l’eau. Il détaille également les principales tendances et présente les pratiques optimales mises en lumière par l’enquête sur les politiques relatives à l’eau et à l’adaptation au changement climatique, que l’OCDE a menée auprès de ses 34 pays membres et de la Commission européenne. Cette enquête est la première de ce type à analyser de façon systématique les enjeux du changement climatique pour les ressources en eau douce et les nouvelles réponses qu’y apportent les pouvoirs publics dans les pays de l’OCDE. Pour finir, le rapport évalue comment améliorer les incitations à gérer les risques liés à l’eau et comment rendre plus flexibles les politiques de l’eau et les stratégies de financement.