La gouvernance des services de l'eau en Jordanie

Ce rapport s’appuie sur les travaux de l’OCDE dans les domaines de la gouvernance de l’eau, de la politique de la réglementation et de la participation du secteur privé pour identifier les défis de gouvernance à la mobilisation des partenariats public-privé (PPP) dans la gestion des services de l’eau et de l’assainissement en Tunisie, et suggérer des recommandations de politiques publiques pour les surmonter.

Il s’inscrit dans le cadre du dialogue sur les politiques conduit conjointement par l’OCDE et le Global Water Partnership-Mediterranean (GWP-Med) dans le cadre du projet labellisé par l’Union pour la Méditerranée (UpM) « Gouvernance et Financement du Secteur de l’Eau en Méditerranée », avec le soutien financier du fonds fiduciaire FEMIP de la Banque Européenne d’Investissement.