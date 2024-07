Examen par l'OCDE des initiatives statistiques visant à mesurer le tourisme à l'échelon infranational

Les régions et les villes jouent un rôle grandissant dans le développement du tourisme et la conception des politiques. Le tourisme produit, à l’échelle de l’économie tout entière, des effets importants et très variables d’un territoire à l’autre, que ce soit sur le plan du nombre de visiteurs, du type de tourisme, de la saisonnalité, des recettes, de la valeur ajoutée par visiteur ou de la création d’emplois. Cet examen par l’OCDE vise à permettre de mieux mesurer les impacts du tourisme au niveau infra-national grâce à une mutualisation des initiatives réussies et novatrices menées par les pays. Cet examen contribuera à la mise au point de données et d’analyses fiables à l’échelon régional et local, au service des entreprises et des décideurs publics.

L’examen présente des initiatives statistiques prises en Australie, en Autriche, au Canada, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et en Suisse. Ces initiatives portent sur un large éventail de problématiques telles que l’impact économique total du tourisme; l’impact économique direct du tourisme; les emplois liés au tourisme; la démographie des entreprises; les dépenses et recettes liées au tourisme et les visiteurs permettant une forte rentabilité; la visualisation des données; la compétitivité régionale et la durabilité.