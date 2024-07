Encourager les jeunes à entreprendre

Cet ouvrage propose des pistes pour résoudre deux des grands problèmes auxquels les pays de l’OCDE sont confrontés : le « problème des jeunes » auxquels il faut garantir une place dans la société, et la nécessité de stimuler l’esprit d’entreprise pour créer des emplois et favoriser l’innovation et la flexibilité économique. La « nouvelle économie » se construira sur une culture de l’entreprenariat à laquelle les jeunes comme les adultes doivent pouvoir accéder. En publiant ces pages, l’OCDE espère susciter un débat de fond sur les facteurs qui encouragent les jeunes à entreprendre, mais aussi sur les obstacles qui leur barrent la route et sur les mesures dont disposent les pouvoirs publics pour les accompagner dans leur démarche. Ce livre présente les divers programmes d’aide à la création d’entreprises qui sont mis à la disposition des jeunes à l’échelon national, régional et local, dans les pays de l’OCDE : il constitue la première étude internationale des « bonnes pratiques » dans ce domaine en plein essor. Les dispositifs cités comme exemples sont de natures diverses : actions de formation, aides financières, soutien sur le plan des idées et du fonctionnement, prestations de conseil et tutorat, constitution de réseaux et transmission d’entreprises entre générations. Des indications sont données sur l’éventail des acteurs et des activités, et des suggestions sont présentées là où persistent certaines lacunes. Cet ouvrage montre que si les jeunes sont tout à fait capables de créer une entreprise et de réussir, de nouvelles mesures s’imposent pour les encourager pleinement à s’engager dans cette voie.