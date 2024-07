L'investissement dans l'éducation en zone rurale profite-t-il essentiellement aux activités agricoles traditionnelles comme, par exemple, les cultures vivrières ? Cet ouvrage montre qu'il n'en est rien. En effet, les économies rurales sont beaucoup plus complexes que ne le laisse supposer une telle hypothèse : les effets bénéfiques de l'éducation se manifestent dans divers domaines, et non dans un seul, et varient considérablement selon le niveau d'instruction atteint. Les auteurs de ce livre ont enquêté auprès de ménages ruraux mexicains en tenant compte non seulement du niveau d'instruction du chef de famille, mais aussi de celui des autres membres de la famille. Leur objectif premier était de formuler une méthode d'analyse des interactions entre éducation, migration et productivité, de tester cette méthode à l'aide de données réelles et d'en tirer des conclusions utiles pour l'élaboration des politiques de l'éducation et du développement. Leurs travaux nous offrent ainsi un outil analytique d'un grand intérêt pratique pour les décideurs et pour les spécialistes qui souhaiteraient utiliser cette méthode dans d'autres contextes.