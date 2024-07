Diplômés de licence et de master : qui sont-ils ?

Les taux d’obtention d’un diplôme de licence et de master ont connu une augmentation considérable ces vingt dernières années, avec l’octroi de 6 millions de diplômes de licence et de 3 millions de diplômes de master dans les pays de l’OCDE en 2013. Bien que les femmes représentent plus de la moitié des diplômés de licence et de master, elles restent largement sous-représentées dans les domaines des sciences et de l’ingénierie. Le pourcentage d’étudiants en mobilité internationale augmente avec l’élévation du niveau d’enseignement tertiaire : en 2013, ils représentaient ainsi 7 % des diplômés de licence, contre 18 % de ceux de master.