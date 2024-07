Conflits et croissance en Afrique

Les conflits : tel est le sujet de ce livre. L’originalité de cet ouvrage réside dans son approche économique du problème. Sans faire abstraction des facteurs sociaux, ethniques et historiques qui sont à l'origine des conflits, les auteurs s'intéressent aux problèmes économiques bien réels qui exacerbent les frictions sous-jacentes dans cinq pays d’Afrique australe. Les disparités entre zones urbaines et rurales, par exemple, sont sensibles dans les niveaux de revenu, mais aussi dans des domaines tels que la santé, l'éducation ou l'emploi. Autre réalité : le clientélisme, qui favorise une petite élite de fonctionnaires au détriment du reste de la population. Les auteurs identifient ainsi les facteurs économiques qui jouent un rôle aggravant dans les situations de conflit, en évaluent le coût économique et proposent des réorientations de la politique économique susceptibles d'atténuer les risques de conflit.

Cet ouvrage s'intègre dans une série composée de trois volumes ; il porte essentiellement sur le Botswana, le Malawi, le Mozambique, la Zambie et le Zimbabwe.

