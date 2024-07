Compétitivité des échanges

Cette étude présente une série d'enquêtes menées auprès d'entreprises dans plusieurs pays africains ainsi qu'une analyse des échanges. Elle met en évidence une inadéquation manifeste entre les politiques menées par les pouvoirs publics et les besoins des exportateurs en ce qui concerne à la fois l’offre et l’utilisation des services de soutien aux activités commerciales. Tout en reconnaissant les faiblesses des entreprises locales, l’étude n’en livre pas moins des constatations qui confirment l’existence d’un vaste éventail de mesures capables d'améliorer la compétitivité des entreprises et de réduire la dépendance vis-à-vis des produits de base. Pour réussir sur ces deux fronts, cependant, il faut non seulement prendre des mesures macro-économiques et structurelles adéquates, mais aussi modifier substantiellement le processus de prise de décision. La mise en œuvre fructueuse d’un « plan d’action » visant à diversifier les exportations dans ces pays se heurte à un problème de gouvernance d’envergure, à savoir la faible participation du secteur privé et de la société civile à l’élaboration des politiques.