Comment l'enquête PISA évalue-t-elle la culture scientifique ?

PISA 2015, la dernière édition de cette enquête, avait pour domaine majeur d’évaluation la culture scientifique des jeunes de 15 ans, définie comme « la capacité des individus de s’engager dans des questions et des idées en rapport avec la science en tant que citoyens réfléchis ». Pour réussir l’évaluation PISA de sciences, les élèves devaient prouver leur maîtrise de trois compétences : expliquer des phénomènes de manière scientifique (sur la base de la connaissance de faits et concepts scientifiques) ; évaluer et concevoir des investigations scientifiques ; et interpréter des données et des faits de manière scientifique.