Les élèves sont-ils bien préparés à relever les défis que l’avenir leur réserve ? Sont-ils capables d’analyser, de raisonner et de communiquer leurs idées de manière efficace ? Ont-ils cerné les centres d’intérêt qu’ils cultiveront toute leur vie en tant que membres productifs de la société et de l’économie ? Le Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) cherche à répondre à ces questions au travers d’une évaluation des savoirs et savoir-faire des élèves, la plus exhaustive et la plus rigoureuse qui existe à l’échelle internationale.

Le Cadre d’évaluation et d’analyse du cycle PISA 2012 présente le cadre conceptuel qui sous-tend le cinquième cycle de l’enquête PISA. Comme les cycles précédents, le cycle PISA 2012 couvre les mathématiques, son domaine majeur d’évaluation, la compréhension de l’écrit et les sciences, ainsi que deux autres domaines : la résolution de problèmes et la culture financière. Par ailleurs, un questionnaire contextuel et, à titre d’option, un questionnaire sur le parcours scolaire et un questionnaire sur la maîtrise des technologies de l’information et de la communication (TIC) sont administrés aux élèves. Des informations supplémentaires sont recueillies auprès de la direction des établissements d’enseignement via le questionnaire « Établissement » et auprès des parents, via le questionnaire « Parents », le troisième qui soit proposé à titre d’option. Soixante-six pays et économies, dont les trente-quatre pays membres de l’OCDE, ont pris part au cycle PISA 2012.