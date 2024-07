Aujourd'hui, les jeunes de 15 ans sont-ils « verts » ?

De nos jours, l'environnement naturel dans lequel grandissent les élèves est précaire. Le changement climatique et l'appauvrissement de la biodiversité menacent les écosystèmes nécessaires à la vie ; le manque d'eau salubre et de réseaux d'assainissement constitue un risque sanitaire quotidien pour des centaines de millions d'individus. Si les géoscientifiques, les biologistes et les spécialistes de l'environnement occupent, forts de leur expertise, une place privilégiée dans l'élaboration des stratégies visant à réduire l'impact de l'activité humaine sur l'environnement mondial - et à garantir un accès plus équitable aux ressources naturelles pour tous - les citoyens informés jouent, eux aussi, un rôle important. Au vu de l'impact des actions individuelles sur l'environnement, la compréhension des théories scientifiques et la capacité d'interpréter des données peuvent permettre à tout un chacun de faire des choix éclairés sur des questions aussi quotidiennes que laisser ou non son téléviseur en veille, régler son chauffage à la bonne température et choisir le type de voiture à acheter (ou non).

Une sensibilisation précoce des élèves à l'environnement dans leur parcours scolaire peut influer sur la façon dont ils interagiront avec l'environnement à l'âge adulte.